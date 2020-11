Eesti uudised UNISTADES VALGETEST PÜHADEST | Milline tuleb jõuluilm? Mida näitab Metsavana seapõrn? Kristjan Väli , täna, 21:00 Jaga: M

PÕRNA PEALT VAATAB: „Tavaliselt on selles tsüklis kolm korraliku talve, aga kahte üldse nagu poleks olnud. Praegu on kaks sellist ära olnud, et talv on väga nigel olnud, ja peaks tulema kolmas. Ja talve peaks tänavu tulema,“ usub Metsavana. Foto: Erki Pärnaku

Metsavana seapõrn näitab, et talv algab vaikselt ja soojalt. Sipelgapesa on ometi juba valmis pikemaks pakaseks, mis ründab nii põhjast kui lõunast. Aga kas jõululaupäevaks on loota ka lund? Ilmatargad ja teadlased kergitavad saladusloori.