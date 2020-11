Trump ei lase Bidenit luureinfole ligi 

USA veidra valimissüsteemi järgi võidab automaatselt see, kes pälvib osariikidelt 270 valijamehe häält, mitte tingimata suurema arvu üksikhääli – kuigi ka see Bidenil õnnestus, üle 5 miljoni enama häälega. Miks saame Bideni võidust kindlas kõneviisis rääkida ning miks ei ole Trumpi jutt valimispettustest (ega võrdlused 2000. aasta Bushi vs. Gore juhtumiga) pädevad, ei hakka siinkohal uuesti pikalt välja kirjutama – sellest ilmus juba pikem analüüs möödunudneljapäevases numbris ja ka Õhtulehe veebis (SIIN).

Trumpi jutt ei veena ka kohtuid. Mitmes kaaluosariigis (osariigid, kus rahva valik võib napilt ühe või teise kandidaadi kasuks langeda) pöördus president ka kohtusse. Mitte et tema lootused niigi kuigi suured oleksid olnud, kuid juba andsid Michigani, Pennsylvania ja Arizona kohtud ka ametliku vastuse: tema kaotus polnud üheski neist nii väike, et õigustada häälte uuesti üle lugemist.

Korraks lipsas presidendil üle huulte ka tõdemus, et ta tõesti kaotas, kuid ta lisas kiiruga juurde oma seisukoha, et kaotus oli pettuse tulemus. Sellest pole ühtki tõsiseltvõetavat tõestust, pigem viitavad tõendid sellele, et 2020. aasta erakordses olukorras peetud valimised olid üldse kõige hoolikamalt jälgitud. 16. novembril säutsus president siiski Twitteris: „Mina võitsin valimised!“

Valimiste tegeliku võitja jaoks pole aga Trumpi jonnakus niisama tülikas. Kuigi see on USA ajalooline traditsioon, et kaotaja tunnistab avalikult rivaali võitu ja annab võimujärje konarusteta üle, ei ole tegu põhiseaduses sätestatud kohustusega. Põhimõtteliselt võib Trump kaotust iial mitte tunnistada, kuid seni, kuni ta seda ei tee, ei saa toimuda ka tavapärane üleminek ühelt riigipealt teisele.

Nimelt peaks Biden juba praegu käima briifingutel, mis puudutavad koroonaviirust ja rahvuslikku julgeolekut. Föderaalsetel ehk riiklikel asutustel on juhised, et nad ei tohi Bideni ja tema meeskonnaga suhelda. Üldteenuste administratsioon (lüh GSA), kelle ülesandeks on uuele presidendile infot jagada, pole Bideniga lihtsalt ühendust võtnudki.