President lükkas Mart ja Martin Helme etteheited ümber: Eesti e-valimised on turvalised 

„Üldiselt elame me väga heal ajal, sest oleme saanud koguneda pigem tulevikku arutama. Need on olnud kohad, kus oleme arutanud meie riigi strateegilise sügavuse suurendamisega seotud asjaolusid,“ ütles president. Nendeks on tema sõnul energiajulgeoleku tagamine, e-riigi võimekuse suurendamine, küberturvalisus, aga ka liitlasvägede Tapale paigutamise tehnilised teemad.