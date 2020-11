Juhtkiri | Mida teha koroonavaktsiinist keeldujatega? 

Kuid rahast suurem pähkel on hoopis see, kuidas rahvas pakutavasse vaktsineerimisvõimalusse suhtub. Sotsiaalministeeriumi tellitud küsitluse andmetel on Covid-19 vaktsineerimisega nõus 60 protsenti elanikest. 26 protsenti teeks seda juhul, kui seda saab tasuta, 34 protsenti oleks nõus ka ise maksma. Need arvud on sedavõrd kasinad, et panevad küsima, milline on valitsuse tegevusplaan juhuks, kui ühel hetkel on vaktsiin kohal, kuid üle kolmandiku rahvast ei soovigi seda saada.