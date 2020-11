Taksojuhi röövijatega ringi rallitanud mees sai tingimisi vanglakaristuse 

Tivo Kaurovile (23) määrati karistus vallasasja omavolilise ajutise kasutamise eest, mis on toime pandud grupis. Ta istus 2018. aasta 15. novembri õhtul koos Germo Sorvali ja Janari Lundiga 60aastaselt taksojuhilt röövitud Mercedesesse, millega sõideti Rakverre ja tagasi. Kaurov oli teadlik, et alaealised pätid olid sohvri poolsurnuks peksnud ning seejärel ta asjad röövinud. Ohvri surusid aga auto pakiruumi. Järgmise päeva hommikul Viljandisse tagasi jõudes tegid noorukid röövitud taksoga Rohelisel tänaval avarii. Seejärel sõitsid nad Ugala teatri lähedal olevasse parklasse ja tegid siis sääred. Julmast peksust tänini tervenemata taksojuht jäeti abituna pakiruumi.

Samas kriminaalasjas otsuse saanud autovarast Rain Kogerit (22) on karistatud vägivalla kasutamise eest võimuesindaja vastu ning tal oli kohtuotsuse tegemise ajal kaks kehtivat kriminaalkaristust. Nüüd määrati talle liitkaristuseks kuupikkune vanglakaristus.

Gert Kustassoo (21) on erinevalt oma kahest kutseharidusega kolleegist põhiharidusega. Kehtivad kriminaalkaristused tal otsuse tegemise ajal polnud, küll aga oli temalgi kolm kehtivat väärteokaristust. Talle määrati võõra vallasvara omavolilise kasutamise eest karistuseks nelja kuu pikkune vangistus, mis loeti eelvangistusajaga kaetuks.

Taksojuhi peksjad ja röövijad olid toona 16aastased Germo Sorval ja Janar Lund, kelle kohtuasi jätkub üldmenetluse käigus. Neid on varem püütud tulutult erikoolis õigele teele suunata ning nad on olnud ka kriminaalhoolduse all.