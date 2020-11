Politsei otsib Tartumaal kadunud 37aastast Hendrikut 

Politseile laekus info, et 30. oktoobri õhtust alates puudub lähedastel teadmine, kus võib viibida 37aastane Hendrik, kes läks oktoobrikuu eelviimase päeva õhtul välja suitsu tegema ning koju sest ajast enam naasnud ei ole. Kuivõrd mees on varemgi sarnaselt lähedastele sõnagi jätmata mõneks ajaks kodust eemale jäänud, arvasid lähedased nüüdki, et küllap mees varsti välja ilmub. Kuna aga mees ka paari nädala möödudes välja ei ole ilmunud, muutusid lähedased murelikuks ning palusid Hendriku asukoha tuvastamiseks politseinike abi.