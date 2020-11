Pulberküünal valmib 10 sekundiga ja on alati uus! 

Iga kodu ja inimene on erinev, seega võib sobiva küünla leidmine olla keeruline. Pealegi on need kõige ilusamad küünlad kallid ning tihti valmistatud kaunitesse anumatesse, millega pole pärast enam midagi peale hakata. See anum, mis prügikasti läheb, maksab tihti rohkem kui küünal ise. Aga sellele on nüüd lahendus – mitte kunagi varem ei ole sobiliku küünla valimine olnud nii lihtne!



Vali ise enda küünlale anum.