Tervislikud jõulukingid kogu perele – sest mis oleks veel tähtsam kui hea tervis? 

Kogu maailmas kasvab iga aastaga huvi looduslike tervisetoodete vastu, mis pakuvad rohkem elujõudu ja parandavad elukvaliteeti. Just seetõttu on New Nordic alates asutamisest 1990. aastal arendanud uuenduslikke taimseid tooteid. Selle eest on saadud ka palju auhindu üle maailma, mis kinnitab veelgi nende tervisetoodete tõhusust.

New Nordic toodab looduslikke toidulisandeid, mis aitavad inimestel elada pikka, tervislikku ja aktiivset elu. Laias laastus jaguneb New Nordicu sortiment kolmeks: ilutooted, dieetpreparaadid ja üldine heaolu.

New Nordicu üks kõige ostetumaid tooteid on Blue Berry ™, mis turgutab silmi ja nägemist. Tänaseks on see saanud igapäevaseks toidulisandiks paljudele igas vanuses inimestele.

Nii Eestis kui kogu maailmas on kujunenud number üks juuksevitamiiniks Hair Volume. Kauni naha saladus peitub aga Skin Collagen Filler tablettides, mis niisutavad ja toidavad nahka seespidiselt ning seega lükkavad edasi naha enneaegset vananemist.

Sel sügisel tuli New Nordic välja uue kontseptsiooniga BEAUTY IN&OUT (Ilu nii sees- kui välispidiselt). See tähendab, et kasutades näiteks Hair Volume juuksevitamiine seespidiselt ja samade põhitoimeainetega juuksehooldustooteid välispidiselt, on toime topelttõhus ja tulemus garanteeritud. Sama on ka Skin Collagen Filler tablettide ja nahahooldustoodetega.

Lisaks iluvitamiinidele on New Nordicu sortimendis erinevaid organismi puhastavaid tooteid ja dieetpreparaate. Apple Cider on näiteks õunasiidriäädikast valmistatud toidulisand, mis kiirendab ainevahetust ja puhastab organismi. Active Liver ™ turgutab maksa tervist ja väljutab jääkaineid.

Paljud tooted on vegan, laktoosi- ja gluteenivabad. Vastava märgistuse leiab tootepakendilt.