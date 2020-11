Maailm TRUMP VÕITLEB PEDOFIILIDEST SATANISTIDEGA?! Pöörane vandenõuteooria, mida usub suur osa ameeriklasi Aare Kartau , täna, 13:23 Jaga: M

QAnoni toetajate moto: „Kuhu me läheme üksinda, läheme koos kõigiga“. Internetis on see levinud lühendina #WWG1WGA. Foto: Zuma Press/Scanpix

USA on riik, kus levivad erinevad vandenõuteooriad lausa kulutulena. Üks viimaste aastate kummalisem ja laiahaardelisem teooria on QAnon, mis väidab, et Donald Trump võitleb salajase saatanakummardajatest pedofiilide võrgustikuga, mis koosneb põhiosas USA demokraatidest. Seega tekitasid Trumpi jaoks pettumusega lõppenud valimised nõutust ka QAnoni toetajate seas.