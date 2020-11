Tähista jõule Café Lyonis  

Café Lyoni eripäraks on oma pagarikoda, kus valmivad juba varahommikul ehtsa võiga isetehtud tainast parimate Prantsuse retseptide järgi croissant`id, baguette-´id, kringlid, tordid, ekleerid ning teised pagari- ja kondiitritooted. Kooke, torte, kringleid saab ka peolauale ette tellida. Kas teadsid, et kohviku kõige armastatumaks küpsetiseks on šokolaadiekleer – selle järel käiakse kasvõi linna teisest otsast!