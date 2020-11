Vastukaja | Abielureferendumiga pole vaja hirmutada 

Juba üle saja aasta on liberaalsed kristlased püüdnud piibli autoriteeti kahtluse alla seada. Üks tuntumaid neist oli Rudolf Bultmann, kes on ka siinsete teoloogide lemmik. 21. sajandil suureneb pidevalt surve kristlikule kirikule öelda lahti piibli õpetusest. Neid kampaaniaid juhivad peamiselt nn liberaalsed kristlased ning ka kristlikud teoloogid. Nõmmik peab abielureferendumit lausa ohuks kristlikule kirikule, soovides, et luteri kirik tõlgendaks piibli aegumatu tõe ümber tänapäevasesse sobivasse vormi.

Jumala armastusest olulisem on sõnakuulelikkus ja tõde. Olemata sõnakuulelik jumala sõnale, pole ka armastust. Kui piibel ütleb, et ära tee seda, siis pole paslik hakata rääkima, et see korraldus on aegunud. Uue testamendi õpetus ei ole vana testamendiga vastuolus. Jeesus ise kinnitab vana testamendi autoriteetsust. Ta isegi karmistab osasid käske mäejutluses – te olete kuulnud, et… aga mina ütlen teile...

Põhiline agenda seisneb selles, et kui piibli õpetus ei lähe kokku inimeste tahte ja eluviisidega, siis ei pea oma käitumist muutma inimene, vaid tuleb piibel sobivalt ümber tõlgendada. Selleks sobivad kõik argumendid, alates armastusest ja lõpetades ajaloolise eripäraga. Teoloog Nõmmik võiks teada, et mehe ja naise abielul pole mingit pistmist Luteri õpetusega ja kristliku kirikuga ega kristlusega üldiselt. See tähendab, et abielu pole maine, vaid taevane. Abielu oli ammu olemas enne kristliku religiooni sündi. Ja alati mehe-naise liiduna.

Kogu maailmas on läbi inimajaloo mõistetud abielu üheselt mehe ja naise suhtena, olenemata religioonist või selle puudumisest. Kui jeesus rääkis abielurikkumisest, ei pidanud ta kindlasti silmas mingit muud suhet, kui mehe-naise oma. Ta vaid kinnitas abielu olemust ja hoiatas abielulahutuse eest. Apostel Paulus kirjutab mitmes oma kirjas mehe-naise abielust, aga samuti ka homoseksuaalsest suhtest, nimetades viimast nurjatuseks.

Kristlik kirik, kes esindab maa peal jumala tahet, ei saakski muudmoodi tegutseda, kui kaitsta mehe ja naise abielu ainulaadsust. Kui kirik võtab teise seisukoha, tähendab see pühakirja järgi taganemist jumala tahtest. Kahjuks on lääne moodne kristlus juba pikemat aega sellist eksitust kuulutanud, mille vilju me täna kõikjal näeme. Seepärast pole ka imestada, kui Eestis püütakse sarnast mõtteviisi juurutada.

Abielu ainulaadsust mehe ja naise vahel pole vaja rõhutada kui kristliku õpetust. Abielu mehe ja naise vahel on kooskõlas inimloomusega, mida ei tohi kuritarvitada mingi muu kooseluvormi seadustamisega abielu sildi all. Kui ühiskond soovib selles küsimuses kehtestada selguse, siis tulebki seda teha kõrgeima võimu ehk rahva küsitlemise kaudu. Selles pole midagi erakordset. Just rahvaküsitlus on ainus viis, kuidas on võimalik ühiskonnas kehtestada rahva tahet.