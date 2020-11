TAANDUMINE: Trumpi meeskond loobus osaliselt Pennsylvania hagist 

Föderaalkohtule esitatud muudetud kaebuses lükkas Trumpi meeskond tagasi väite, et valimissametnikud keelasid ebaseaduslikult vaatlejate osaluse kirja teel saadetud häälte lugemisel Philadelphias ja Pittsburghis. Algselt väitis Trumpi tiim, et vabariiklaste vaatlejaid ei lubatud 682 479 hääletussedeli töötlemise juurde, teatab The Guardian.

Muudetud hagi keskendub nüüd väitele, et demokraatlikult kallutatud maakonnad lubasid valijatel ebaseaduslikult parandada kirjaga saadetud vigaseid valimissedeleid. Kohalike ametnike sõnul mõjutab see süüdistus siiski vaid vähest arvu sedeleid, mis ei muudaks valimiste tulemust. Joe Biden on praeguse seisuga võitmas Pennsylvanias ligi 70 000 häälega.

Pennsylvania ametnikud pöördusid kohtu poole ja kinnitasid, et vaatlejatel lubati hinnata posti teel laekunud sedelite töötlemist. Samuti on osariigi seadusega paika pandud, et igal maakonnal on lubatud elanikke teavitada, kui nende hääletussedelid peaksid olema mingil viisil vigased. USA demokraatide rahvuskomiteed esindav advokaat Cliff Levine sõnas, et süüdistada võib pigem neid maakondi, mille valijatel ei lubatud parandusi teha. „Eesmärk peaks olema see, et iga hääl loeb,“ mainis Levine.