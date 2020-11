VIDEO | Coopi autoloosi võitja: mees arvas, et minuga on midagi juhtunud… aga siis karjusin, et võitsin auto! 

Marko on aga varasemalt tegelenud Toyotade müümisega. Seega on ta kursis sõiduki heade külgedega: „Auto on suur ja kõrge, niisiis on sellega talvel eriti hea sõita. Loomulikult on olemas igasugused lisaseadmed, mis teevad sõidu tunduvalt mugavaks.“ Kuigi Marko tegeles Toyotade müümisega, pole nende peres kunagi seda automarki olnud. „Meil oli juba auto olemas, kui sinna tööle läksin. Tol hetkel polnud plaanis teist sõidukit soetada, sest elasin töökohast vaid minutise jalutuskäigu kaugusel. Küll aga tean väga hästi, et tegemist on kvaliteetse autoga,“ selgitab Marko. „See on natuke saatuslik, et me saime nüüd ise Toyota,“ lisab Kaisa.

Püüab Marko ehk abikaasalt vahepeal uut Toyotat laenata? „Ma usun, et väljasõitudele läheme edaspidi uue autoga ning pikema otsa ajal olen pigem mina roolis,“ vastab Marko muiates.

Kodust poodi on mõnus jalutuskäik

Kaisa ja Marko pere on viimased kolm aastat elanud Tallinna külje all Järvekülas. Kaisa kinnitab, et see on kindlasti üks parimaid kohti, kus elada. „Siin on kõik noored pered ning keskkond on väga lastesõbralik. Rae vald on sellesse palju panustanud. Meie igatahes oleme oma elukohavalikuga tõeliselt rahul,“ kinnitab Kaisa. Ka naabritega on perekonnal väga hea läbisaamine. „Nemad olid ka õnnelikud minu võidu üle. Plaanin kindlasti naabritega autoliigud teha,“ ütleb Kaisa.

Peetri Coop asub Pleiatsite kodust umbes kahe kilomeetri kaugusel. „Proovin käia poes harva, aga juhtub ikka nii, et satun siia päris tihti. Teinekord on midagi otsas või siis kellelgi tekib mingi konkreetse isu,“ tunnistab Kaisa. Samas pole hullu, sest teekond on täpselt sobiv mõnusaks jalutuskäiguks koos lastega. „Lepime alati lastega ukse taga kokku, mida täna ostame. Reeglid peavad olema, sest muidu läheb käest ära – ühel päeval tahetakse ainult kommi, järgmine kord kommi ja jäätist,“ seletab Kaisa.

Kaisa kui pere peamine poeskäija toob positiivsete omadustena välja Peetri Coopi paraja suuruse ja mugavuse. Kiidusõnu saab ka puldisüsteem, tänu millele saab ostud kohe poekotti sättida – see teeb lastega poodlemise lihtsamaks. „Minu lemmik Peetri Coopis on puu- ja köögiviljade valik!“ teatab Kaisa. „Meie toidulaud koosneb paljuski värskest. Sööme rohkelt puuvilju, kuid samas valmistame smuutisid, värskeid salateid ning köögiviljatoite.“

Kolm päeva varem räägiti Coopi autokampaaniast