Moldova presidendivalimised võitis euromeelne opositsiooniliider 

Kui loetud on enam kui 99% häältest, juhib Maia Sandu pühapäeval toimunud presidendivalimisi 57,1% suuruse toetusega. Ametisoleva riigipea Igor Dodoni poolt on hääletanud 42,9% valijatest, teatab BBC.

Moldova endine peaminister Sandu teatas, et presidendina peab ta esmatähtsaks korruptsiooniga võitlemist ja riigi ühendamist. Ta seisab aga silmitsi tohutute väljakutsetega – eriti koroonapandeemia ja Moldova kehva majandusliku seisu taustal. Nimelt on Moldova Euroopa üks vaesemaid riike.

Vaatamata Sandu võidule on Moldova siiski parlamentaarne vabariik. See tähendab seda, et presidendil on keeruline midagi parlamendi toetuseta korda saata – tulevase riigipea toetajad on parlamendis vähemuses.