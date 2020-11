Liina Bahovski astub kohtu ette: kaitsja taotleb kriminaalasja lõpetamist 

Liina on esitanud lühimenetluse taotluse kuid prokurör ei nõustunud lühimenetlusega ja asi saadeti kohtusse üldmenetluses. Sel nädal toimub eelistung. Kaitsja Jugans Grossmann esitas prokurörile ka taotluse kas asja lõpetamiseks või selle ümber kvalifitseerimiseks, kuid prokurör taotlust ei rahuldanud ja asi läheb kohtusse ikkagi tapmiskatsena. Kohtus lubas kaitsja esitada uuesti sama taotluse. Kaitsja kinnitusel ei leidu ühtki tõendit, mis viitaks, et kõnealuse juhtumi puhul oli tegu tapmiskatsega, samuti langeb ära kaudne tahtlus – kaitsja sõnul on tegu ettevaatamatusega, täpsemalt hooletusega. Liina ei näinud ette süüteokoosseisule vastava asjaolu esinemist, kuid tähelepaneliku ja kohusetundliku suhtumise korral oleks pidanud seda ette nägema.