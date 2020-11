Õpiränne Eestisse: Bangladeshi ja Nigeeria tudengite arv on kasvanud 

Kui 2015. aasta algul oli Eestis seaduslik viibimisalus – pikaajaline viisa või elamisluba – 35 Bangladeshi kodanikul, siis viimase viie aasta jooksul on nende arv kasvanud 13 korda: 2019. aasta lõpus oli neid siin 453, teatas siseminister riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi küsimusele. Ta viitas politsei- ja piirivalveameti analüüsile. Kui 2015. aastal oli Eestis seadusliku viibimisalusega 150 Nigeeria kodanikku, siis 2018. aasta lõpus oli neid juba 669 ja 2019. aasta lõpus 836. Nii Nigeeria kui ka Bangladeshi kodanikud on tulnud siia peamiselt õppimise eesmärgil. Viimase viie aasta jooksul on kasvanud ka Kameruni, Süüria, Iraani ja Pakistani kodanike arv. Olles saanud õppimise eesmärgil elamisloa, kutsuvad nad üha enam kaasa perekonnaliikmeid. Kui 2017. aastal tegi seda kõigest 61 kolmandast riigist pärit õppurit, siis 2019. aastal oli selliseid juba 151. Kui 2017. aastal tuli Eestisse elama nende 73 perekonnaliiget, siis 2019. aastal juba 231. Ajavahemikus 2017–2019 olid nende kutsujad pärit sellistest riikidest nagu Nigeeria, Bangladesh, Iraan, Nepal ja India.