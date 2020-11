Sajad miljonid indialased ärkasid peale suurpidustusi eriti mürgise sudu käes 

Pealinnas New Delhis tekkis paks uduvihm, keskmise saastetasemega üle 9 korra sellest, mida Maailma Terviseorganisatsioon peab ohutuks. Delhi peaminister Arvind Kejriwal oli Diwali eel keelanud ilutulestike kasutamise ja müümise, kuid seda poliitikat on olnud keeruline rakendada, vahendab CNN.

New Delhi õhusaaste süveneb tavaliselt oktoobris ja novembris põllumajandusjäätmete põletamise, söeküttel töötavate elektrijaamade, liikluse ja tuulevaiksete päevade tõttu.

Möllav koroonaviiruse epideemia, kus 20 miljoni elanikuga linnas on üle 400 000 juhtumi, on samuti suurendanud ärevust sudu pärast. Arstid on hoiatanud hingamisteede haiguste järsu kasvu eest.