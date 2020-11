Seisukoht | Lähikontaktne, aga ise ei tea 

Tean, et sõber märkis end HOIA-äpis haigestunuks samuti hommikul, ent teavitus sellest jõudis minuni alles õhtul – kellaajal, kui inimestel on tavaliselt seljataga pikk tööpäev (halvemal juhul rahvast täis kontoris), ent viiruse tõkestamiseks ette nähtud tehnoloogialt ei piuksugi. Lähikontaksete teavitamine toimuvatki 24 tunni jooksul, et kaitsta end koroonapositiivsena üles andnu isikut. Kui keegi küsiks, siis oleksin valmis andma nõusoleku, et teavitamine toimugu pigem ikka nii kiiresti kui võimalik.

Ent äpp tasub endale siiski tõmmata, sest vähem kui ööpäeva jooksul teavitatud saada on igal juhul parem kui paar päeva hiljem – nii kaua kulus, et helistaks terviseameti kõnerobot. Kui palju on meil aga lähikontaktseid, kes seda ise ei tea, olgugi et kellelgi kusagil on see info juba olemas?