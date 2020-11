Juhtkiri | Kas riiklikest soovitustest piisab? 

Nii kujuneb nädala algusest omamoodi lakmustest, kui hästi on elanikkond sõnumi maski kandmise olulisusest vastu võtnud. Põhjusedki, miks soovitust alati kuulda ei võeta, on juba aimatavad. Näiteks on endine õiguskantsler Allar Jõks välja toonud kolm küsimust, mis vajaksid vastuseid enne, kui isikukaitsevahendi kandmine kohustuslikuks teha. Esiteks, miks on maskide hinnad Euroopa tipus, kui sama ei kehti inimeste sissetulekute kohta? Teiseks, mis üldse on mask? Kui näo katmiseks piisavat sellestki, kui ninaots korraks salli sisse torgata, tekib õigustatud küsimus, kas tegu pole pigem näitemängu kui süsteemse ja efektiivse tegevusega viiruse leviku tõkestamiseks (mis pealegi ei tekita turvatunnet ka neis, kes korrektselt maski kannavad). Kolmandaks, miks pole maski kandmine andnud soovitud tulemust teistes riikides, kus see on kohustuslik? Kui põhjuseks on näiteks näokatetega vale ümberkäimine, tuleks meilgi suhtumise, et suu ja nina katmiseks sobib ükskõik mis, juurutamise asemel varustada vähemkindlustatud osa elanikkonnast maskidega, mille kaitsevõimes saab kindel olla.