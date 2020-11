Maailm „Feminismi ema“ monument ajas Londoni ärevile Tõnis Erilaid , täna, 20:52 Jaga: M

A person takes a photo as a protester covers with a t-shirt the Mary Wollstonecraft statue 'Mother of feminism' by artist Maggi Hambling in Newington Green, London The Mary Wollstonecraft statue 'Mother of feminism' by artist Maggi Hambling is pictured in Newington Green, London, Britain, November 11, 2020. REUTERS/Paul Childs Foto: Reuters/Scanpix

Läinud teisipäeval avati Londonis Nevington Greeni linnajaos väikeses pargis monument XVIII sajandi lõpu naisõiguslasest kirjanikule Mary Wollstonecraftile, keda kutsutakse ka feminismi emaks. Hõbedatud pronkskuju autor on Maggi Hambling, selle tarvis koguti raha kümme aastat. Nevington Greeni asutas Wollstonecraft kunagi esimese tütarlastekooli.