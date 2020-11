Ainulaadne filmimaterjal paljastab leide Estoniast 

Vaatluse alla läks Norra tootmisettevõtte Monsters film, mille režisöör on Henrik Evertsson. Kolmetunnises filmis on näha viite sukeldumist Estonia vrakile.

Videolintide nähtavus on kohati halb, sest kaamera pilti mõjutavad vees olevad mikroorganismid, kuid teisel päeval toimunud sukeldumisel leitakse kerest veel üks auk, mis on umbes 30 meetrit esimesest tagapool.

Leidu ei näidatud avaldatud dokumentaalfilmis, mis on tekitanud palju kriitikat ja kahtlust, et meeskond varjab asjakohaseid fakte. "Eeldasime, et leiame laevalt väiksemaid kahjustusi ja pragusid. Me ei pidanud seda auku piisavalt huvitavaks. Sellel on hoopis teine ​​iseloom kui põhiaugul," ütleb režisöör Henrik Evertsson.