Eesti uudised „Samost ja Sildam": abielureferendum ei jõua riigikogust kaugemale Toimetas Marvel Riik , täna, 14:53

Juunis ütles peaminister Jüri Ratas, et abielu ei vaja põhiseaduslikku kaitset: „Minu isiklik seisukoht on, et abielu kontseptsiooni sõnastamine perekonnaseaduses on piisav.“ Sellest aga ei piisa EKRE juhile Martin Helmele. Foto: Kollaaž (Priit Simson / Ekspress Meedia, Ilmar Saabas / Ekspress Meedia, Joosep Martinson)

Saatejuhtide hinnangul on võimalik, et riigikogus ei saa koalitsioon abielureferendumile lõplikku õnnistust, kuna sotsiaaldemokraadid on teatanud, et plaanivad esitada hunnik parandusettepanekut, mis sisuliselt vetostab eelnõu heakskiidu. „Põhiseaduskomisjon või riigikogu juhatus koguneb teemat arutama ja leiab, et ei ole praktiliselt variante, kuidas eelnõuga edasi minna,“ selgitas ajakirjanik Anvar Samost.