Koroona mõju: e-poodidel läheb jätkuvalt hästi 

Coopi e-poe tellimuste maht on sama, kui kevadisel tippajal, mil inimesed suurtel kiirustel ja hulga kaupa tavapoes käimisest loobusid ja elektrooniliselt ostma oste tegema hakkasid, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Ent kui kevadel venitas see tarneajad enam kui nädala pikkuseks ja oli tegu, et üldse kojuveoteenust saada, siis praegu on ooteaeg veninud 24 tunni pikkuseks.