November jätkub vihma, tuule ja lörtsiga 

Lõuna- ja kagutuul tugevneb 6-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -1 kuni 4, päeval 3 kuni 8 kraadi.



Teisipäeval liigub lõunavoolus üle Baltimaade madalrõhulohk ja kannab siia tihedamad sajupilved. Sadu tuleb valdavalt vihmana, Ida-Eestis läheb sadu osaliselt üle lörtsiks ja lumeks. Tuul annab veidi järele. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt Ida-Eestis -1 kuni 3, Kesk- ja Lääne-Eestis 3 kuni 8 kraadi.



Kolmapäeval saabub Eestisse soojem õhumass, taevas püsib valdavalt pilves ja vihmahood on sagedasemad öösel. Lõuna- ja edelatuul tugevneb järk-järgult. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 5, päeval 3 kuni 8 kraadi.



Neljapäeval koondub madalrõhuala Skandinaavia kohale ning selle kaguservas tuleb meil sajune ja tuuline ilm. Sadu tuleb peamiselt vihmana, lõuna- ja edelatuul tugevneb sisemaal puhanguti 15-17, rannikualadel kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 7, päeval 4 kuni 10 kraadi.



Reedel jääb sadu harvemaks. Tuul pöördub kagusse, kuid püsib tugev. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 3 kuni 8 kraadi.