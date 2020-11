Eesti uudised „Räägime asjast“ | Mart Helme: lahkusin siseministeeriumist, sest minu töö sai tehtud Toimetas Marvel Riik , täna, 11:24 Jaga: M

Mart Helme. Foto: Robin Roots

„Need, kes mind paremini tunnevad, teavad, et mina olen käivitiaja. Mina lükkan protsessid käima,“ selgitas endine siseminister Mart Helme EKRE raadiosaates „Räägime asjast“, miks ta nädala alguses ministri portfellist loobus. „Protsessid on käivitatud. Mul oli selline tunne, et olen oma tööd teinud. Selle võib lõpuni viia keegi teine.“