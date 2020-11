Soome ekspert Estonia laevahukust: kereaugud põhjustas rebenenud visiir 

Läänemerel uppunud parvlaev Estonia keres leitud aukudele on tõenäoliselt lihtne selgitus, vahendab hs.fi portaal Soome eksperti, kes 90ndatel rahvusvahelises teadlaste meeskonnas töötas ja laevahukku uuris.

Tugevusõpetusele spetsialiseerunud tehnikateaduste doktor Klaus Rahka on veendunud, et augud tekkisid laevakeresse ikkagi siis, kui lahti tulnud vöörivisiir kukkus piki laeva keret ja läbistas seda.

Augud avastasid dokumentaalfilmi tarbeks laevakeret filminud ajakirjanikud. Suurem auk on umbes neljameetrise läbimõõduga.

Ekspert usub, et augud on esile tulnud nüüd seetõttu, et vrakk on aastate jooksul merepõhjas nihkunud.

Dokumentaalfilmis nähtud augud on andnud alust mitmetele spekulatsioonidele, mis on toonud esile küsimuse, kas Estonia parvlaeva võis tabada allveelaev. Või on keres nähtavates aukudes süüdi merepõhjas olevad kivid.

Pensionipõlve pidav kogenud Rahka kahtleb Eesti poolset teooriat, et augud laevavrakki on tekitanud merepõhjas olevad kivid.

"Murdepinna analüütikuna nägin midagi muud, kui et vrakk on kivide peale vajunud," avaldab Rahka, et hakkas ise asja uurima.