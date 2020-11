Õnnelik päästeoperatsioon: joobes mees tegi sõitvast autost vehkat 

"Saime ühel hilisõhtul teate, et Lõuna-Eestis tekkis autos tüli roolis olnud naise ja temaga kaasa sõitnud 25aastase joobes mehe vahel. Tüli läks koguni nii teravaks, et mees otsustas poole sõidu pealt autost ühes viinapudeliga metsa vehkat teha," seisab postituses.

Politseitöös olevat üsna paljudel juhtudel näha, et kellegi teadmata kadunuks jäämise taga olnud vähemal või suuremal määral alkoholijoove – ebaadekvaatses seisundis sihitult liikudes satutakse ohtu, alajahtutakse ning koju tagasi enam ei jõutagi.

"Alkoholijoove pärsib oluliselt inimese arusaamist ümbritsevast: alahinnatakse ilmastikuolusid, ei osata koduteed leida ning liigutakse sihitult ka kümneid kilomeetreid eemale nii, et politseil ei jagu teinekord enam piisavalt aega abivajajani jõudmiseks ja tema elu päästmiseks," käivitas politsei koheselt pagenud mehe otsingud.

Politsei meenutab, et alati ei pruugi taolised olukorrad niivõrd hästi lõppeda. Kui võimalik, ära lase purjutanud sõbral sihitult seiklema minna – veendu, et ta jõuab turvaliselt koju. Kui ohuolukod on juba käes, siis tuleks julgelt abi küsida ja helistada 112.