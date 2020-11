Maa suurim troopiline märgala on juba mitu kuud leekides, kuid sellegipoolest tähelepanuta jäänud 

Tulekahju on hävitanud ainulaadsed elupaigad ja paljude Pantanali põliselanike kogukondade elatise. Kuid põlengu kahjulik mõju ulatub piirkonnast kaugemalegi, vahendab CNN.

Samal teemal Maailm SALADUSED PÄEVAVALGELE: suurettevõtted on kümneid aastaid tootnud valeuudiseid ja kahtlust, et eitada kliimasoojenemist ja tubaka kahjulikkust Märgalad, nagu Pantanal, on Maa kõige tõhusamad süsiniku neelajad – ökosüsteemid, mis neelavad ja salvestavad rohkem süsinikku kui eraldavad, hoides seda atmosfäärist eemal. Ligikaudu 200 000 ruutkilomeetri suurusel Pantanalil on umbes 3% maakera märgaladest, millel on süsinikuringes võtmeroll. Kui need süsinikurikkad ökosüsteemid põlevad, eraldub atmosfääri tagasi suur hulk soojust püüdvaid gaase, aidates kaasa kasvuhooneefektile.

"Pantanal on planeedi jaoks väga oluline, sellel on ainulaadsed metsikud alad, mis on eluks Maal hädavajalikud," ütles Brasiilia Mato Grosso do Suli osariigis asuva keskkonnaalase valitsusvälise organisatsiooni ECOA tegevjuht Andre Luiz Siqueira. "On ülitähtis, et see saaks sama palju tähelepanu kui Amazon."

Brasiilia riiklik kosmoseuuringute instituut (INPE) on tänavu avastanud Pantanali bioomis üle 21 200 tulekahju, mis on juba 69% suurem kui 2005. aasta rekord, mil INPE registreeris umbes 12 500 tulekahju.

Aeg-ajalt toimuvad tulekahjud on Pantanalis tavapärased, sedavõrd, et mõned selle piirkonna taimed on tulekindlamaks kasvanud – näiteks kasvatades paksu koort või kattes seemned kõvade kestadega. Kuid tänavu ebatavaliselt kuivades oludes on leegid levinud üha kiiremini, kuna looduslikke veetõkkeid oli vähem. Isegi alad, mis tavaliselt märjad püsivad, on muutunud süttivateks.

Kõik on omavahel seotud

Pantanali räsivad tulekahjud on näide looduskatastroofist, mida kliimamuutused süvendavad. Äärmuslikud ilmastikunähtused, nagu põud ja üleujutused, muutuvad kogu maailmas üha sagedasemaks ja raskemaks ning Pantanal pole erand. On märke, et piirkond muutub globaalse temperatuuri tõustes kuivemaks ja soojemaks.