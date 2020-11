Tšehhi krematooriumid tunnevad koroonaohvrite tõttu ülekoormust 

Tšehhi on Euroopa suurima koroonaohvrite arvuga riik. 10,7 miljoni elanikuga riigis on oktoobri lõpust ööpäevane koroonasurmade arv kõikunud 200 ümber. Tavalisel on olnud keskmine 300 surma, aga seda kõigist surmapõhjustest.

"Me oleme ülekoormatud, surmajuhtumeid on tavapärasest palju rohkem," ütles Josef Melich, kellele kuulub erakrematoorium riigi keskosas Tabori linnas. "Kasv on umbes 40 protsenti. Me hõlmame ka vanadekodusid, kus peamine surma põhjus on COVID-19. See on karm," ütles ta AFP-le.