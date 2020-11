Kanada ähvardab jõulud ära jätta 

Reedel toimunud pressikonverentsil palus peaminister Justin Trudeau inimestel kokkusaamisi vältida. "Teie kontaktide ja kogunemiste vähendamine on kõige olulisem. Ja see, mida me lähipäevil ja -nädalatel teeme, määrab selle, mida me jõulude ajal tegema peame," ütles Trudeau.