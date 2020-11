Trump ei tunnista endiselt valimiste kaotust: aeg näitab, kes valitsema hakkab 

“Ma ei kavatse – see administratsioon ei kavatse riiki lukku panna,” ütles Trump üle pika aja avalikult sõna võttes, samal ajal kui koroonapositiivsete arv USAs lööb igapäevaselt rekordeid. “Ükskõik, mis tulevikus juhtub, kes teab, kelle administratsioon otsuseid teeb, eks aeg näitab, aga ma võin teile öelda, et see administratsioon karantiini ei kehtesta,” ütles ta.

Muuhulgas lubab Trump, et rahvas saab koroonavaktsiini juba lähinädalatel, kuigi toidu- ja ravimiamet ei ole veel saanud taotlust vajaliku erakorralise loa andmiseks. Terviseeksperdid muretsevad, et Trumpi ja Bideni vahelised pinged võivad mõjutada negatiivselt ka koroonaga toimetulkeut, kui näiteks Trump keeldub oma ametiaja viimastel kuudel Bideni meeskonnaga koostööst. See võib pärssida riigi võimet järgmisel aastal vaktsiini kiirelt jagada.

Valimispettusele osutav Trump on mitmete kõrgemate vabariiklaste toel väitnud, et valimised pole veel lõppenud. Ta on asunud vaidlustama tulemusi mitmes osariigis. Tal on pettuse tõestamiseks aega 14. detsembrini, mil valijameeste kogu hääletab tulevase presidendi poolt. 20. jaanuaril vannutatakse uus riigipea ametisse.