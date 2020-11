Poliitika Henn Põlluaas: „Päris paljud on mulle öelnud, et ma võiksin olla järgmine president.“ Rainer Kerge , täna, 21:50 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

„See oleks ju väga hea, kui ma oleks järgmine president – saaks kampaania ja valimised vahele jätta –, aga nii lihtsalt see ei käi,“ muigab Henn Põlluaas sel nädalal tähelepanu äratanud uudise üle, et just temast võiks saada Eesti järgmine riigipea. Mõte presidendiametist pole praegusele riigikogu esimehele Põlluaasale siiski võõras. Põgusalt on asja arutatud koduerakonnas EKREs ning ka pereringis. „Eks sedagi on olnud päris palju, et inimesed kirjutavad või võtavad nööbist kinni ja ütlevad:„Teie võiksite olla järgmine president“.“