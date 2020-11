Eesti uudised LAPSE ELATIS SEOTAKSE ALAMPALGAST LAHTI! Elatise maksjad: „Muutus on positiivne! Loodetavasti hakkame nüüd ka rohkem lapsi nägema!“ Kristiina Tilk , täna, 19:51 Jaga: M

SUURED MUUTUSED: Eelnõu kooskõlastusele saatmine on esimene samm arutelus, miks peaks kokkuvõttes tagama õiglasemad tingimused. Seadus on planeeritud jõustuma 2021. aasta maikuust. Foto: Alar Truu

Justiitsministeeriumi poolt kooskõlastusringile saadetud seaduseelnõu, mille järgi seotakse elatis alampalgast lahti, tekitab lapsevanemates vastakaid tundeid. Üldine arvamus on, et muutus on positiivne ja õiglane, kuid leidub neidki, kelle meelest on vale hakata laste arvelt kokku hoidma selleks, et lahus elaval vanemal oleks lihtsam eluga toime tulla: „Kuidas summa vähendamine laste elukvaliteeti parandab?“