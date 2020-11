Kert Kingo asemel väliskaubandus- ja IT-ministriks pandud Kaimar Karu vaeb poliitikasse naasmist 

Karu pakuti mullu novembris kiirelt Kert Kingo asendamiseks EKRE poolt ministrikandidaadina välja. Varasemalt polnud Karu poliitikas figureerinud, see-eest oli ta valdkonna ekspert ning IT-sektoris töötanud üle 20 aasta. 20. aprillil kutsus EKRE Karu ametist tagasi ja kuulduste põhjal, asendas ta ministriametis Raul Siemiga, kuna Karu ei järginud ametis EKRE retoorikat.

Ringlesid jutud, et Karule said saatuslikuks iduettevõtete soosimine ning soovimatus kooskõlastada välismaalaste seaduse muudatusi. Karu tõdes raadioeetris, et ilmselt mängisid need asjaolud tema tagandamises rolli, kuid ega ta isegi tea täpselt, mis põhjusel ta ikkagi ametist maha võeti.

Karu arvates tuleb alati sellest jama, kui poliitikasse kutsutakse poliitikaväline inimene, olenemata sellest, kas kutsujaks on EKRE või keegi teine. “Ma sellega oskasin arvestada, et olukord on keeruline. Eesti jaoks oli selline valitsus uudne olukord. Selle ametikoha ajalugu oli ka harukordne. Ma ei lasknud sellest end heidutada ja ma ei mõtle ka praegu, et oleks pidanud seda tegema,” rääkis ta.

“Kui ma tagasi vaatan sellele, mis poole aasta jooksul toimus ja sellele saatuslikule reedele, ma seda kõike jamaks ei pea ega nimeta. Tegemist oli väga huvitava kogemusega, kuhu ma läksin lootuses, et ehk saan midagi ära teha. Lahkusin pettumusega, et nüüd enam ei saa ära teha. Seda emotsiooni ma ei kujutanud ette, mis mul tol hetkel oli. Mul oli kartus, et kui ma lahkun, on mul selleks ajaks juba nii villand, et lahkun hea meelega ja sulgen ukse oma selja taga. Ei läinud päris nii,” tõdes ta.

Karu imestas, et ta sai oma ametis oleku ajal harukordselt palju positiivset tagasiside. “Sel on mitu põhjust, ma kindlasti enda arvele kõike ei kirjuta. Olustik mõjutas seda kahtlemata ka ja ametikoha ajalugu,” sõnas ta.

Karu sõnul ei olnud tal ministriks saamise taga ambitsiooni poliitilist karjääri alustada ning ta on ka siiani seda meelt, et poliitika pole tema suurim eesmärk elus. “Nüüd, kui on hammas verel, et päriselt saabki midagi ära teha, siis see tunne on tähtis. Mul kadus ära võimalus teha asju, millesse ma usun ja tähtsaks pean. Ja kommentaaride põhjal tundus, et ka teised asjaga seotud inimesed usuvad.”

Ta ei ole veel otsustanud, kas ta poliitikasse naaseb ja millise erakonnaga sel juhul liitub. “Mul on mõningaid küsimusi praegusele poliitilisele struktuurile, kuidas poliitika Eestis toimib. See on üks põhjus, mille pärast ei 2020 ega 2021 minu nägu kuskil poliitiliste plakatite peal ei näe,” ütles ta.