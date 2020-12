MÕNUS RETSEPT | Kerge ja lihtsasti valmistatava jõuluprae toob sinuni Kikas! 

Kikase ahjuvalmis lihatooted on palju rohkem kui lihtsad lihatooted. See on summa teadmistest, kõrgväärtuslike toidutoorainete ostust, valitud lihadest, kuni lõpptoote viimistluseni, mis tipneb teadmistega kohalikest ja rahvusvahelistest tootmistehnoloogiatest ja maitse-eelistustest! Kikas, see on korralik kõhutäis!