Juhtkiri | Hädine koduõpe 

Minister Mailis Repsi juhend ütleb õigesti, et distantsõppe korraldamine ei saa langeda õpilase perele. Samas on selge, et see ei saa langeda ka üksnes õpetajale. Reps nõuab näiteks koolidelt õpilastega enamat suhtlemist ja rohkem klassijuhatajatunde. Õige on seegi, et õpilasel on õigus saada juhendatud õpet. Ja kõike seda tahab minister pigistada välja õpetaja kui üliinimese käest, kelle palk otsekui tänutäheks külmutatakse pikkadeks aastateks. Repsi juhend sisaldab küll rea nõudmisi, kuid ei jaga tarkust, kuidas kõike loetletut täita.