Kas teadsid, et LEGO arendab lapse loovust ja kujutlusvõimet? 

Öeldakse, et mäng on väikese inimese töö, sest just suunatud mängimine arendabki kõike mainitut saavutada. See seab aga uued nõudmised nii mänguasjadele kui ka mängimisele. Arengu mõttes on väga tähtis, millega ja kuidas laps mängib. Tehes siinkohal teadlikke valikuid, saavad täiskasvanud lapse heaks midagi tõeliselt suurt ära teha ning toetada tema edukust ja heaolu tulevikus. Iga laps on juba eos loov – vanema ülesanne on seda lihtsalt edasi arendada, et oskus ära ei kaoks. Nii lood oma võsukesele tulevases elus ja töös tunduvalt soodsamad võimalused.