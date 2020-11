TELESKOOBI ÖÖTÖÖ: Eesti teadlased piidlevad tähti, et leida üheksa aasta pärast maavälist elu 

Neljapäeval kinnitas Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) Arieli orbiidile mineku ja tema missiooni: vaadelda kaugete tähtede ümber tiirlevaid eksoplaneete. „Ta hakkab uurima eksoplaneetide ja nende atmosfääride keemilist koostist. Me saame teada mitte lihtsalt seda, et need planeedid on olemas, vaid ka seda, millised nad on,“ selgitas Tartu observatooriumi tähefüüsika vanemteadur ja Arieli missiooni konsortsiumi nõukogu liige Anna Aret. „Saame lõpuks infot tuhande planeedi kohta ja selle kaudu arendame meie arusaama sellest, kuidas planeedid üldse tekivad ja kas meie päikesesüsteem on täiesti unikaalne.“