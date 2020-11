Krimi Politseinikest üle sõitnud 25aastane Daniil: arvasin, et nad on bandiidid, kes tahavad mu kokaiini Kristjan Väli , täna, 16:41 Jaga: M

KOHTUALUNE: Daniil väidab kohtusaalis, et ei olnud inimestele otsasõidust teadlik. Foto: Erki Pärnaku

Politseinikele otsa sõitnud Daniili (25) süüdistatakse mõrvakatses, kuid ta ei näe endal süüd: Daniili kinnitusel ei saanud ta aru, et tema autole jooksid tormi politseinikud. Ta arvas, et need on bandiidid, kes tema narkootikume ihkavad. Prokurör Daniili juttu ei usu.