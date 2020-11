Rita Rätsepp: miks rääkida oma perega surmast, haigustest ja elukindlustusest? 

Meie ühiskond on veel üsna noor ning pakun, et seetõttu puuduvad meil ka sedalaadi traditsioonid. Siinses kultuuriruumis on harjumuspärane kindlustada oma vara. Nii on olnud läbi aegade ja see on midagi, mida teatakse ja tuntakse. Elukindlustus ja teised tervisega seotud kindlustusliigid on abstraktsemad ja suuremale enamusele võõrad. Pigem kogutakse harjumuspäraselt hoiustele (mis tekitab psühholoogiliselt kogumise tunde) kui et makstakse kindlustusmakseid (mis mõjuvad väljaminekuna). Müüte on raske murda ja muutused võtavad aega.

Miks peaksime üldse sellest teemast mõtlema ja rääkima? Rääkimine tõsistel teemadel on niigi põhjamaa inimeste jaoks võõras käitumisviis. See ei ole enesestmõistetav. Pigem vaikitakse või tehakse nägu, et kõik on korras.

Me peame alles õppima peredena ühiselt laua taha istuma ja tõsistele teemadele päriselt otsa vaatama. Seetõttu on ebamugavate küsimuste aktualiseerimine, ükskõik kui hirmutavad need ka poleks, ainus võimalus luua tugisüsteemina avatum, usaldusväärsem ja stabiilsem pere.

Miks peaksime vestlema elukindlustuse teemal?

Sellised probleemid nagu töökoha kaotamine, haigused ja surm on endiselt tabuteemad. Peamine põhjus peitub minu arvates kultuuritraditsioonis, mis toetab veendumust, et oma raskuste välja näitamine ja abi palumine on nõrkuse ja enesekindluse puudumise märgid, mistõttu tuleks neid varjata ja tagasi lükata. Samuti tahaksin juhtida tähelepanu ennetava mõtlemise puudumisele, mis üldse võimaldaks rasketel teemadel rääkimist. Eks see jääb tihti just konstruktiivse suhtlemisoskuse taha. Teine oluline põhjus on süsteemsete, perekonda ühendavate väärtuste puudumine ja väär idee, et probleemid mööduvad või nende lahendamisega saadakse ise hakkama. Elame täna veel siiski nõukogudeaegse taagaga ning sealt tulnud suhtumise ja müütide murdmine võtab mitu põlvkonda aega. Pereväärtused on alles kujunemisjärgus ja selles süsteemis tuleb strateegilise mõtlemise olemasolu aeglaselt.

Arusaadavatel põhjustel ei saanud me oma vanematelt või vanavanematelt kaasa hoolivat suhtumist oma tervisesse kui väärtusesse, mida lisaks kasutamisele tuleb ka hellitada, sest see pole ei igavene ega piiramatu. Täna saame aga tervist ja elu kui väärtust käsitledes võimaluse oma ressursse laiendada. See on aga võimatu ilma teatavate pingutusteta, sealhulgas elukindlustusest ja sellest tulenevatest toimingutest rääkimata. Selleks, et uus väärtus ei jääks vaid ilusaks loosungiks, vaid saaks tõeliseks kogemuseks, on vaja teatud sihipäraseid tegevusi ja investeeringuid.