ÕL VIDEO | Prantsuse maailmarändur teeb Eestis tsirkust: kui sa unistad millestki, siis püüa see kinni! 

Prantsusmaal inseneriks õppides ei olnud Sylvain Pomme sugugi õnnelik, vaid ihkas teha midagi sootuks muud. Hobi korras tsirkusega tegelenud nooruk jättis õpingud ja sõitis Eestisse, esialgu tänu Euroopa Liidu projektile. Nüüdseks on sellest möödas kuus aastat.

Nii mõnedki arvavad, et on raske eri riikides reisida, eriti kui sissetulek on ebakindel. "Tegelikult oleks mul raskem insenerina töötada iga päev samas kohas ja teha sarnaseid asju. See on põnev, et saan teha iga päev midagi muud. Ma saan muuta elurütmi," räägib Sylvain.

Tema hobideks on liblikakollektsiooni täiendamine, prantsuse köök ja moosikeetmine. Noortele annab ta tsirkusetunde.