Top | Jüri ja Martini vaheline liit 

Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 15:35

Foto: Robin Roots

Kui rahvaküsitlusel esitatava küsimuse mitmetest variantidest läks läbi just Jüri Ratase poolt pakutu, siis on Ratas isiklikult asunud EKREle näo säilitamiseks vajaliku referendumi veduriks. Kuna arutusel on rahvalt samaaegselt ka muude vastuste küsimine, siis lisaks küsimusele „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?“ võiks sama hästi küsida ka, „Kas koalitsioon peab Eestis jääma Jüri Ratase ja Martin Helme vaheliseks liiduks?“