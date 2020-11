Miljonipettuses kahtlustatav ERIALi hoiu-laenuühistu eitab süüd 

Foto: Merilin Ulm

Juulis kirjutas Õhtuleht, et hoiu-laenuühistu ERIAL on rikkunud seadust, andes enda juhtidega seotud ettevõtetele suurt laenu. Ühistu kinnitas, et see on pole tõsi ning kaebas ajalehe kohtusse. Kolmapäeval teatas aga riigiprokuratuur, et ERIALi kahtlustatakse tõepoolest oma looja taskute vähemalt miljoni euroga polsterdamises! Reede pärastlõunal meediale saadetud pressiteates eitab hoiu-laenuühistu aga hoiustajatele kahju tekitamast ning lubab ammendavaid vastuseid nädala alguses.