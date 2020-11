Titetegu hävitab mehe kire 

Titeplaanid kahjustavad mehe sugutungi rohkem kui depressioon, väsimus või isegi erektsioonihäired, kirjutab Daily Mail. Itaalia teadlaste hinnangul on põhjus kohustuses viia suguakt eduka lõpuni. Uurimus hõlmas ligi 300 meest. Briti lehe teatel on naiste iha palju uuritud, kuid meeste sugutungi mõjutajatele on seni vähest tähelepanu osutatud.