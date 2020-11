Eesti uudised Laadavabad jõulud: Tartu linn katab suure osa Raeplatsist jääga Asso Ladva , täna, 14:39 Jaga: M

GALERII

VÕTAB ILMET: Tartu Raekoja platsile ehitatakse jõuludeks liuväli, mis jääb avatuks kuni veebruari keskpaigani. Foto: Aldo Luud

„Raekoja platsile ümber purskkaevu tuleb liuväli, see on eelmiste jõuludega võrreldes uuendus. Suurust on liuväljal veidi alla tuhande ruutmeetri, purskkaevu arvelt saaks tuhat täis. Külmutusseadmed on sellised, et kui õues on paar kraadi sooja, siis on jää uisutamiseks täiesti kõlbulik,“ lubab Maris Peebo, kes Tiigi Seltsimaja juhina on Tartu jõululinna peakorraldaja.