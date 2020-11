Teadlased leiutasid masina, mis aitab napsutajatel kiiremini kaineks saada 

Tegelikult pole tegu täiesti uue leiutisega. Seade loodi algselt selleks, et aidata patsientidel vingugaasimürgitusest või narkoosist kiiremini taastuda. See kohandati ka alkoholimürgituse ohtu sattunud inimeste abistamiseks. Teadlaste sõnul võiks seda hõlpsasti kasutada ka alkoholi tarbinud inimesed, kes soovivad lihtsalt kiiremini kaineks saada.

Esialgu testiti seadet viie vabatahtliku peal, kes jõid ära pool klaasi viina. Selgus, et alkohol lahkus masina abil inimese organismist kolm korda kiiremini kui seadet kasutamata.

Katsealuste näkku asetati süsihappegaasiga varustav mask ja neil soovitati sügavalt sisse ja välja hingata. Hingeldades kasutavad inimesed alkoholi väljutamiseks kopse. Mida sügavam on hingamine, seda rohkem eemaldub organismist alkoholi. Ent kiire hingamisega väljub verest hapniku kõrval ka süsihappegaas ja inimene võib seeläbi minestada. Masin aitab seda vältida.

Uuringut juhtinud dr Joseph Fisher mainis, et masina puhul pole tegu sugugi teaduse tippsaavutusega. „On peaaegu seletamatu, miks me seda juba kümnete aastate eest ei proovinud,“ sõnas Fisher. Ilmselt ei hakka paljud napsutajad masinat siiski koju hankima, sest see maksab umbes 20 000 dollarit [veidi alla 17 000 euro].