Seisukoht Seisukoht | Lanemani imeline teekond: punasest politrukist sinimustvalgeks ministriks Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 13:30 Jaga: M

Foto: Arno Saar

Neljapäeval teatas Martin Helme, et kõik spekulatsioonid, mis on meedias olnud järgmise siseministri nime osas, on valed. Meedias oli välja pakutud võimalike kandidaatidena Leo Kunnas, Mark Majorov, Anti Poolamets ja Alar Laneman. Reede hommikul oli aga teada et EKRE kandidaat on justnimelt Laneman.