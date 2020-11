Eesti uudised Tulevane siseminister Alar Laneman: mina soovitasin portfelli anda Leo Kunnasele Marvel Riik , täna, 11:56 Jaga: M

Alar Laneman ja Leo Kunnas on mõlemad kaitseväe taustaga. Foto: Riigikogu / Erik Peinar

„Kui kõige kõrgem otsustab, et sa oled väärt seda katsumust, siis see antakse,“ võtab EKRE siseministrikandidaat Alar Laneman kokku parteijuhtide õnnistuse, mis on talle osaks saanud. Lanemani sõnul lendles erakonnas mitmeid nimesid, kuid lõppkokkuvõttes tegi otsuse partei esimees. „Võin öelda, et mina küll soovitasin Leo Kunnast vestluste ajal,“ sõnab Laneman.