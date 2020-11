Maailm VANDENÕUD JA PROPAGANDA: hääbuv uudisteportaal Breitbart oli alternatiivse parempoolsuse teerajajaks Aare Kartau , täna, 13:57 Jaga: M

Breitbart on suure osa oma kunagisest mõjust kaotanud. Foto: EPA/Scanpix

Paljud liberaalid ja ka mitmed traditsioonilised konservatiivid on nimetanud Ameerika Ühendriikide paremäärmuslikku Breitbarti uudistekanalit seksistlikuks, ksenofoobseks ja rassistlikuks. Mis oli aga 2016. aasta presidendivalimistel olulist rolli mänginud portaali fenomen ja miks on see just Donald Trumpi valitsusajal hääbumas?