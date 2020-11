Eesti uudised Mart Helme viimane suur samm siseministrina kubiseb vigadest Viljar Voog , täna, 11:37 Jaga: M

GALERII

Passi uus kujundus ja nüüdseks juba endine siseminister Mart Helme. Foto: PPA, Teet Malsroos

Viimast korda nägi avalikkus Mart Helmet ministrina valitsuse pressikonverentsil kaks nädalat tagasi, 29. oktoobril, kus ta teatas: „Ma ütleks, et siseministeeriumis on olnud väga tihedad päevad. Lähemal ajal presenteerime uusi passe. Ajakirjandusele avalikult juba uudised kui niisugused on läinud, pilte on nähtud, aga me tahaksime ka dokumente näidata nii-öelda live’is, kui kasutada võõrsõnu. Ja varsti-varsti see presentatsioon tuleb.“